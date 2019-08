Juve, come Sarri sta cambiando il gioco di Pjanic

In questo preaseason si sta vedendo come Sarri vuole fare evolvere Pjanic dal punto di vista tattico. Il bosniaco deve essere centrale nella Juve

Nel calcio di Sarri il vertice basso ha un ruolo fondamentale, deve toccare una valanga di palloni in ogni partita ed essere preciso nella distribuzione. In queste prime amichevoli, si stanno vedendo le differenze di Pjanic rispetto all’ultima stagione.

Pjanic nella passata stagione vs Pjanic in questo precampionato (p90'): ▪️ Passaggi: 66.98 vs 85.06

▪️ Passaggi vs area: 1.6 vs 2.2

▪️ Passaggi vs 3/4 avv.: 8.4 vs 12.9 "Vorrei vedere Pjanic toccare 150 palloni a partita…" pic.twitter.com/IHmzIGDkzO — CalcioDatato (@CalcioDatato) August 22, 2019

Come si può vedere nel grafico, Pjanic è effettivamente più centrale nella Juve di Sarri. Non solo effettua più passaggi in ogni partita, ma è anche più incisivo in zona di rifinitura. Fa più passaggi nella trequarti e nell’area avversaria. Il baricentro più alto della squadra lo aiuta in questo.