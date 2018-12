Juve, chi è il rigorista designato per questa stagione? Max Allegri non ha dubbi: «Dopo quello che ci ha segnato Ronaldo al 93’…» – VIDEO

La Juve miete a Firenze un altro successo. Il tredicesimo in quattordici partite, addirittura. Con un perentorio 3-0 suggellato da un calcio di rigore nel finale. Trasformato da Cristiano Ronaldo con una violenta conclusione pressoché imparabile per Lafont. E così, nel post-partita, Massimiliano Allegri si è sentito recapitare una domanda in merito: «Il designato dagli undici metri è lui o Dybala gli ha ceduto il pallone?».

Un’occasione troppo golosa per la pungente ironia del tecnico toscano. Che infatti non si è tirato indietro nella risposta. «Dopo che Ronaldo ci ha segnato al 93′ l’anno scorso con un rigore a 130 km/h, secondo voi li faccio calciare ad un altro? Ora deve farsi perdonare tirandone e segnandone tanti…»