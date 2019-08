Juve, conferenza stampa Danilo: svelato il giorno della presentazione

La Juve si prepara a presentare ufficialmente Danilo, ultimo acquisto dei bianconeri: ecco i dettagli sulla conferenza stampa

Si avvicina il giorno della presentazione ufficiale di Danilo, nuovo rinforzo della Juve di Maurizio Sarri. La conferenza stampa avrà luogo all’Allianz Stadium martedì 13 agosto, alle ore 14:30.

C’è grande attesa per le prime parole di Danilo dopo l’esordio in International Champions Cup contro l’Atletico Madrid. I tifosi juventini sperano che il brasiliano dia il 100% sul campo per dimostrare di essere migliore di Cancelo.