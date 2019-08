Juve, contatti con il Barcellona: ipotesi Rakitic in prestito

La Juve segue Ivan Rakitic. Il centrocampista del Barcellona sarebbe uno degli obiettivi last minute dei bianconeri

Sirene di mercato italiane per Ivan Rakitic. Il centrocampista non ha più il posto fisso garantito e vorrebbe andare via dal Barcellona. In cima alla lista delle preferenze del croato sarebbe finita la Juventus.

Secondo Tuttosport, la Juve parla con il Barça: ipotesi di uno scambio Rakitic-Emre Can ma anche di un prestito con riscatto (i blaugrana vorrebbero l’obbligo) ma in quel caso la Juve dovrebbe risolvere il problema abbondanza cedendo Emre Can a un altro club.