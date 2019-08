Juve, Cristiano Ronaldo: «Voglio vincere sempre di più»

Juve, Cristiano Ronaldo è molto carico in vista della prossima stagione: ecco le parole sugli obiettivi da raggiungere in carriera

Cristiano Ronaldo ha parlato ai microfoni di DAZN: «Mi impegno sempre per vincere, prima di tutto i trofei con la mia squadra perchè so che questi mi porteranno anche i premi individuali. Io voglio guadagnare il mio posto nella storia del calcio, per vincere sempre di più».

«Zidane mi ha aiutato tanto, era una persona che stimavo molto. Dopo che è diventato il mio allenatore, sono diventato ancor di più un suo fan».