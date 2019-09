Juve, da quasi ceduti a titolari fissi: Khedira e Matuidi le certezze di Sarri

Juve, Khedira e Matuidi erano tra i probabili partenti a inizio estate. Adesso la nuova vita con Sarri: titolari fissi nel suo schieramento

La Juve ha iniziato quest’estate con la volontà di sfoltire la rosa, si voglia per ringiovanire la squadra o per sfoltire il tetto ingaggi, Matuidi e Khedira erano tra i primi indiziati per lasciare la Vecchia Signora.

Le dinamiche di mercato, scrive La Gazzetta dello Sport, non hanno consentito a Paratici di “piazzarli”, ed ecco che adesso sono totalmente inseriti nel progetto tecnico di Maurizio Sarri. Entrambi sono stati in campo per le prime due giornate di Serie A ed è difficile che al rientro dalla sosta il tecnico cambi idea.