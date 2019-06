Juve De Ligt, la strada non è sbarrata: Raiola accende le speranze bianconere

Il vertice tra Mino Raiola e Pavel Nedved ha riconsegnato qualche chance in più alla Juventus per Matthijs De Ligt

Dopo l’arrivo di Sarri la Juve può finalmente concentrarsi sul calciomercato. L’obiettivo numero uno di Paratici e Nedved è rinforzare la difesa con un colpo di assoluto prestigio. il mirino è da tempo puntato su quel Matthijs De Ligt che se prima era vicino al Barcellona ora lo è al PSG. Nedved e RaiolaIeri (agente dell’olandese) si sono incontrati e secondo Tuttosport qualche speranze di vedere De Ligt con la maglia bianconera, c’è.

Da questo face to face si è capito che la trattativa tra De Ligt e il PSG è tutt’altro che chiusa. La Juventus ha le carte in regola, quindi, per inserirsi tra i parigini e il Barcellona. L’alternativa si chiama Kalidou Koulibaly, valutato 130 milioni dal Napoli: ci sono stati vari contatti con Ramadani (agente del senegalese) e i bianconeri potrebbero tentare l’affondo qualora il club di De Laurentiis chiudesse per Kostas Manolas.