Juve-De Ligt, ecco cosa manca per il sì finale

La Juve vuole fortemente Matthijs De Ligt ma l’affare non può ancora dirsi concluso a causa di due fattori. Ecco quali

La Juve è vicinissima a chiudere per Matthijs De Ligt e questo è un dato di fatto. Da settimane ormai tutti sanno che il difensore olandese ha raggiunto l’intesa con il club bianconero con un quinquennale articolato che prevede uno stipendio base di 7,5 milioni di euro, ma che con obiettivi di facile realizzazione può toccare quota 12 milioni. I bianconeri hanno offerto 65 milioni mentre i Lancieri ne chiedono 75. Ballano solo 10 milioni? Non proprio.

Come informa La Gazzetta dello Sport, sul tavolo di discussione c’è la clausola da 150 milioni che la Juve appare disposta a inserire nel contratto ormai all’orizzonte con De Ligt. E poi c’è la recentissima riforma della Fifa che permette ai calciatori di pattuire con i club una percentuale sulla rivendita e azzera il divieto di fine 2014 alle TPO, i fondi con natura speculativa comproprietari dei cartellini dei calciatori. Quindi l’Ajax può spuntare un futuro ricavo ed è chiaro che la doppia trattativa in questa fase comporta approfondimenti importanti. Insomma, non ballano solo 10 milioni.