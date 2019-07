Juve, De Ligt torna da Ronaldo: ma il primo like è per Chiellini – FOTO

Juve, De Ligt torna da Ronaldo: ma il primo like è per Chiellini. Il centrale olandese è a un passo dalla Juventus

Traguardo a vista, gli ultimi 10 metri di una maratona, forse anche meno. Matthijs de Ligt nei prossimi giorni diventerà un giocatore della Juventus. Il club bianconero ha trovato l’intesa (da limare solo formule e garanzie) con l’Ajax – in Olanda si parla di 70 milioni di euro -, quella col ragazzo e il suo agente Mino Raiola c’era già da tempo. Il classe ’99 non partirà con i lancieri per il ritiro in Austria, mentre sarà a disposizione per la tournée asiatica della squadra di Sarri. Visite a strettissimo giro di posta.

Colpo clamoroso di Madama che ringrazia la maestria di Paratici e la gentile collaborazione di Cristiano Ronaldo, lesto quanto incisivo nel chiedergli di raggiungerlo a Torino al termine della finale di Nations League. A uno così dire di no diventa veramente difficile. Il primo like a tinte bianconere è però per l’ultima foto alla Continassa di capitan Chiellini. Matthijs è pronto a imparare, lavorare e a far quello che gli riesce meglio: stupire.