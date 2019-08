Juve, Dybala non convinto: Lukaku e United in attesa

La Juventus e il Manchester United continuano a trattare per lo scambio Dybala-Mandzukic. Le ultimissime notizie

Non è ancora decollato lo scambio Dybala–Lukaku tra Juventus e Manchester United che dovrebbe coinvolgere anche Mario Mandzukic. L’argentino tiene tutti in attesa e non ha ancora l’accordo con lo United.

La Juve è in pressing sul giocatore ma l’attaccante non ha ancora accettato la destinazione e l’offerta del club inglese. Secondo La Gazzetta dello Sport, solo Paulo può far saltare la maxi operazione Juve-United.