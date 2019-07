Juve e Napoli, la sfida continua: sul piatto c’è Leao

Juve e Napoli si sfidano per uno dei talenti più importanti del panorama europeo: Rafael Leao, attaccante del Lilla

Sarà una sfida infinita quella che contrapporrà Juve e Napoli sul mercato. Non solo la lotta per Icardi ma, come informa La Gazzetta dello Sport, anche quella per Rafael Leao attaccante portoghese del Lilla.

Si parla di un prezzo intorno ai 30 milioni di euro e la partita è apertissima. Da un lato il d.s. azzurro Cristiano Giuntoli si sta dando da fare per ottenere il consenso del giocatore e del suo entourage, ben sapendo che i rivali bianconeri da tempo hanno stretto contatti con l’entourage del giocatore. La partita si preannuncia apertissima.