Juve, emergenza terzini. Con la Spal in dubbio anche Alex Sandro

Juve, continua l’emergenza dei terzini. Alex Sandro colpito da un lutto: il brasiliano è volato in patria e non è scontato il suo rientro

La Juve è alle prese con il grande problema dei terzini. I problemi fisici stanno falcidiando la difesa di Maurizio Sarri che, in vista della Spal, deve sicuramente far fronte all’assenza di Danilo e De Sciglio.

A loro, sottolinea TuttoSport, può aggiungersi anche Alex Sandro, uno degli ultimi superstiti. Il brasiliano è stato colpito da un lutto e è partito alla volta del suo paese natale, per cui non è scontato il suo rientro in tempo.