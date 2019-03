Juve, il graffio del Puma Emerson: «Dybala e Douglas fenomeni fragili»

Juve, Emerson si esprime sulla stagione dei bianconeri: l’ammirazione per Pjanic, l’erede Casemiro e il paragone con la squadra di Capello

Il Puma graffia ancora e si fa sentire. Emerson parla della Juve di quest’anno, etichettata come una delle più forti della storia, forse anche della sua, con in panchina Capello: «Non so se è più o meno forte della mia Juventus, certo quella di oggi è molto forte, davvero molto e lo ha dimostrato con una partita di grande carattere contro l’Atletico Madrid. Una partita da Juventus, direi».

Emerson parla del centrocampo juventino, elogiando Pjanic e designando il suo erede: «Credo che il giocatore che mi assomigli di più nel calcio di adesso giochi nel Real e sia Casemiro. Nella Juventus mi piace molto Pjanic per come interpreta il ruolo di regista davanti alla difesa».

Il Puma non ha parole al miele per tutti: «Dybala è un giocatore importante, può fare di più e aiutare la Juventus a vincere la Champions». E su Douglas Costa: «È un grandissimo, ma ha il problema degli infortuni. Lo aveva già nel mio Gremio dove è emerso: un fenomeno, ma fragile. Quando sta bene può fare la differenza».