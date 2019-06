Juve-Guardiola: sogno sfumato? Ora serve l’annuncio di Sarri

Pep Guardiola ha ribadito ancora una volta l’intenzione di rimanere al Manchester City: sempre più vicino l’annuncio di Sarri

Il futuro di Pep Guardiola sarà in Inghilterra e a dichiararlo, soffiando via indiscrezioni riguardo un futuro alla Juventus, è stato lo stesso allenatore del Manchester City in un‘intervista pubblicata sul sito ufficiale del club inglese.

Sogno definitivamente sfumato, quindi, per i bianconeri che fino all’ultimo hanno sperato in un’apertura da parte della dirigenza Citizen per poter arrivare al tecnico catalano. A questo punto rimane solo Maurizio Sarri come profilo indicato per succedere ad Allegri.

Probabile che l’annuncio del nuovo allenatore arrivi ad inizio settimana prossima quando Sarri avrà superato gli ultimi scogli con il Chelsea. La Juve e i suoi tifosi non possono più aspettare, a metà giugno i bianconeri devono avere un nuovo allenatore in panchina.