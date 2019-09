La Juve contro l’Hellas Verona ha patito le marcature a uomo di Amrabat e compagni. Grande intensità da parte degli scaligeri

L’intensità dell’Hellas Verona ha messo in grossa difficoltà la Juve. Juric è un allievo di Gasperini, le sue squadre si contraddistinguono per intense marcature a uomo. Amrabat, Verre e Veloso hanno fatto una grande prestazione in fase difensiva, andavano con grande aggressività sui centrocampisti della Juve con duelli a tutto campo.

Ciò impediva ai bianconeri di palleggiare in modo pulito, con la Juve che ha avuto grandi difficoltà nel possesso. Un esempio nella slide sopra. Verre su Bentancur, Amrabat su Matuidi mentre Veloso si occupa di Ramsey