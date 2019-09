Juve Hellas Verona: Bentancur soffre la marcatura di Verre

Bentancur ha faticato in Juve Hellas Verona. Le marcature degli scaligeri hanno complicato la sua prestazione

Sarri sta lavorando per rendere Bentancur un vertice basso di livello. Non a caso, contro l’Hellas Verona, l’uruguagio ha preso il posto di Pjanic. L’ex Boca ha però sofferto il contesto tattico della partita. Gli scaligeri hanno adottato intense marcature a uomo sui centrocampisti della Juve.

Come si vede nella slide sopra, Verre era fisso su Bentancur. C’era poco spazio per dialogare e associarsi sullo stretto, con l’uruguagio che ha faticato a causa della pressione avversaria. Bentancur non è riuscito a essere cruciale nella manovra come ci si augurava, anche per merito dell’Hellas.