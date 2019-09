Juve Hellas Verona: Dybala e la sua importanza da 9

Paulo Dybala ha convinto come prima punta in Juve Hellas Verona. Ha avuto grande importanza tattica nella risalita

Le marcature a uomo dell’Hellas Verona hanno messo in grossa difficoltà i centrocampisti della Juve, i quali hanno trovato pochi spazi. I bianconeri hanno quindi faticato a palleggiare in modo pulito.

Proprio per questo, il lavoro tattico svolto da Dybala è stato importante. Impiegato come 9, l’argentino veniva incontro dando al portatore una soluzione di passaggio. L’ex Palermo è stato bravo spalle alla porta, vincendo parecchi duelli e dando quindi sbocchi alla manovra della Juve. Un esempio nella slide sopra: coi 3 centrocampisti marcati, Dybala viene incontro e allarga a sinistra il gioco per Sandro.