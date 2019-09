Juve Hellas Verona: Sandro, Danilo e la sofferenza sul lato debole

La Juve per ora sta soffrendo le posizioni dei quinti avversari sul lato debole, con Sandro e Danilo in affanno. Sarri ci deve lavorare

Come ha sottolineato Sarri nel post Hellas Verona, per il momento la Juve soffre troppo i cambi di campo sui quinti avversari. Tanto gli scaligeri quanto la Fiorentina hanno messo in grossa difficoltà i bianconeri su queste situazioni tattiche.

Se la difesa a zona non funziona bene e ci sono troppe situazioni su palla scoperta, il rischio è di trovarsi troppo esposti sul lato debole. Come appunto in situazione di Juve-Hellas Verona, con Danilo che non ha modo di andare verso Lazovic sul lato debole. Tanti gli errori tattici nella slide sopra, con la squadra lunga e un centrocampo troppo avanzato. Un banale lancio lungo ha spaccato in due la squadra.