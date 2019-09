Juve, Higuain ancora letale contro il Napoli: sei centri in sette confronti con il suo passato, reti sempre decisive

Vedi Napoli e colpisci. Così è, almeno, per Gonzalo Higuain. Un intenso trascorso in azzurro e un’incredibile media gol contro i partenopei con indosso la maglia della Juventus: sette confronti, sei reti. L’ultima, appunto, ieri sera con una magia ai danni di Koulibaly.

La tradizione era iniziata in occasione del definitivo 2-1 all’Allianz Stadium del 2016/2017, nel primo confronto assoluto al club che aveva lasciato quella stessa estate. Per proseguire con la rete decisiva nella sfida del San Paolo della stagione successiva, senza scordare i tre timbri anche nella doppia sfida in semifinale di Coppa Italia nel 2017. E da ieri sera c’è una gemma in più nella collezione.