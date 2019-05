In Inghilterra sono sicuri, il Chelsea non vuole trattenere Gonzalo Higuain che quindi rientrerà alla Juventus. Il futuro resta un rebus

In Inghilterra sono sicuri. Gonzalo Higuain tornerà in Italia più precisamente alla Juve, che dovrà gestire un caso spinoso. L’attaccante argentino secondo il ‘Daily Mail’ non ha convinto il Chelsea che quindi non intende rinnovare il prestito e tantomeno riscattarlo come inizialmente previsto lo scorso gennaio. Una brutta notizia per Higuain ma anche per la Juventus, che comunque non vuole puntare più sul Pipita e quindi sarà costretta a trovargli un’altra sistemazione.

A questo punto, a 31 anni compiuti e dopo una stagione assolutamente da dimenticare tra Milan e Chelsea, il futuro del Pipita resta tutto da scrivere ma come detto difficilmente sarà ancora in bianconero