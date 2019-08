Juve, il presidente Agnelli ricorda le vittime dell’Heysel: il suo post – FOTO

All’alba di una nuova stagione, il presidente Andrea Agnelli non dimentica una delle pagine più tristi della storia della Juve. Con un post su Twitter, infatti, il numero uno bianconero ha voluto ricordare le 39 vittime della tragedia dell’Heysel.

Una notte che, a 34 anni di distanza da quel maledetto 29 maggio 1985, non è mai stata dimenticata. «Sarete sempre nei nostri cuori», le parole dedicate da Agnelli.

Always in our hearts pic.twitter.com/AKIpqx4mED

— Andrea Agnelli (@andagn) August 16, 2019