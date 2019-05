Una ragazza è stata investita a pochi metri dall’ingresso del centro sportivo della Continassa: interviene

Dal nostro inviato presente alla Continassa, è arrivata la notizia di un grave incidente che ha coinvolto una giovane ragazza. A pochi metri dall’ingresso del centro sportivo della Juve, una tifosa bianconera è infatti stata investita da un’auto.

È subito intervenuta la security della Juve per assicurarsi delle condizioni della giovane. Poco dopo è arrivata anche l’ambulanza. La ragazza di 22 anni non sarebbe in pericolo di vita.