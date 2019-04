Juventus: Massimiliano Allegri recupera Cristiano Ronaldo per la partita con l’Ajax, ma restano preoccupanti le condizioni di Emre Can dopo l’infortunio rimediato col Milan

Sciolto un nodo in vista della gara di mercoledì contro l’Ajax, Massimiliano Allegri dovrà ora risolverne un altro. Se da una parte infatti pare quasi sicura la convocazione di Cristiano Ronaldo per la partita di andata dei quarti di finale di Champions League ad Amsterdam, dall’altra tiene banco l’infortunio subito contro il Milan da Emre Can. Il centrocampista, che ha rimediato una storta, è rimasto infatti fermo e a riposo nella giornata di ieri, ma il dolore non sarebbe passato: il problema alla caviglia di per sé non preoccupa lo staff medico della Juventus, ma essendo molto stretti i tempi, è più che probabile che la squadra debba fare a meno di lui. Al posto dell’ex Liverpool dovrebbe giocare uno tra Sami Khedira, di ritorno dopo il problema cardiaco dei mesi scorsi, e Rodrigo Bentancur, con il primo al momento in vantaggio sul secondo nelle gerarchie di Allegri.

Per quanto riguarda Ronaldo invece, decisivo sarà il provino di oggi: il portoghese, fermo da un paio di settimane per un problema muscolare rimediato in nazionale, fino a ieri si è allenato a bassi regimi, ma nelle prossime ore proverà a forzare. Dovesse ottenere il via libera da parte dei medici bianconeri, CR7 sarà regolarmente della partita con l’Ajax, riporta stamane La Gazzetta dello Sport: a quel punto starà poi ad Allegri decidere se schierarlo dal primo minuto o lasciarlo in panchina pronto a subentrare a gara in corso. Pare comunque difficile che possa giocare per tutti e novanta i minuti.