Juve Inter, Inzaghi spera di avere presto notizie positive dall’infermeria. Possibili due rientri in vista del match di domenica

Come riportato da Sky Sport, in casa Inter crescono le speranze di riavere a disposizione Stefan De Vrij e Marcelo Brozovic per la sfida di domenica prossima contro la Juve.

I due si stanno allenando ancora a parte, ma le condizioni di entrambi sono in netto miglioramento. La speranze dei nerazzurri è che possano tornare in gruppo già da martedì per preparare al meglio la trasferta di Torino.