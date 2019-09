Juve Inter, i bianconeri progettano un doppio sorpasso ai danni dei nerazzurri: in vetta alla classifica e… sul mercato

Brescia-Juventus, questa sera, non sarà soltanto la partita del ritorno di Balotelli. La gara del Rigamonti, infatti, segnerà al contempo la prima volta di Tonali contro la Juventus.

I bianconeri cercheranno così il sorpasso ai danni dell’Inter in classifica, almeno momentaneamente, ma anche – come riporta Tuttosport – nella corsa al centrocampista classe 2000 che presto sarà pronto al grande salto in una big del nostro campionato. La sfida di mercato è già lanciata.