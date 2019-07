Perisic da punta ha fatto molto bene in Juve-Inter. Il croato si è mosso benissimo senza palla, creando spazi per i compagni

Dopo il Manchester United, Conte ha detto che Perisic non ha le caratteristiche per fare il quinto nel suo 352. Contro la Juve, il croato ha giocato come seconda punta facendo estremamente bene.

I movimenti di Perisic sono stati determinanti per rendere efficace la risalita palleggiata dell’Inter che mirava ad allungare la Juve. Coi centrocampisti bianconeri molto alti, si verticalizzava verso l’ex Wolfsburg, il quale veniva incontro e portava fuori posizione il difensore che lo seguiva. Un esempio nella slide sopra: De Ligt si era parecchio alzato per andare sul croato. Perisic riesce a premiare l’inserimento di Sensi, coi nerazzurri che trovano la Juve scoperta in mezzo.