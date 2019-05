Federico Chiesa sarà il gioiello più ambito nel prossimo mercato estivo: Juve, Inter e Bayern Monaco disposte a sborsare 50 milioni

Dopo la tremenda stagione vissuta dalla Fiorentina, è facile immaginare come in estate vi sarà un fuggi-fuggi generale dal capoluogo toscano. Tra i pezzi pregiati dei Della Valle spicca Federico Chiesa, il quale in questa stagione è letteralmente esploso.

L’esterno viola fa gola a molti. In Italia piace tantissimo a Marotta e Paratici che, molto probabilmente, daranno vita ad una vera e propria asta di mercato a suon di milioni. La Juventus offre 50 milioni più il cartellino di Orsolini, ma i nerazzurri si starebbero rifacendo sotto. Occhio anche all’interesse dall’estero, con il Bayern in testa. Il giocatore, però, preferirebbe restare in Italia.