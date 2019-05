La Juve chiude il campionato con una sconfitta sulla Samp: eguagliato il record negativo risalente al 2010

La Juve, nonostante la vittoria del suo ottavo Scudetto di fila, ha chiuso il campionato nel peggiore dei modi. Ieri sera, contro la Sampdoria, è infatti arrivato un ulteriore ko in trasferta dopo quelli con Spal e Roma.

In generale, la Juve, non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite di Serie A: un record negativo che non accadeva dal 2010.