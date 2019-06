Juve-Koulibaly: contatti continui con l’agente

La Juve non smette di sognare Koulibaly: secondo Tuttosport ci sono contatti continui con l’agente del difensore

La Juve vuole mettere a segno un colpo stellare per la sua difesa. Dopo che è tramontata la pista De Ligt, i bianconeri starebbero pensando a Kalidou Koulibaly sponsorizzato dallo stesso Sarri. Il senegalese è il sogno di Agnelli, Paratici e Nedved. E il rapporto con Fali Ramadani può fare la differenza.

Come scrive Tuttosport, i contatti con l’entourage del numero 26 azzurro sono continui, visto che il procuratore è lo stesso che cura gli interessi di Miralem Pjanic nonché quello che sta lavorando per portare Sarri sulla panchina juventina. Ovviamente la trattativa con De Laurentiis si preannuncia a dir poco in salita.