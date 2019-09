Juve: la centralità di Douglas Costa nel sistema di Sarri

Un dato esprime quanto Douglas Costa sia fondamentale per la nuova Juve di Sarri. Ha compiti vitali in fase di rifinitura

Nella nuova Juve di Sarri Douglas Costa è di fatto il regista offensivo della squadra. E’ il principale collante tra centrocampo e attacco, l’uomo con i principali compiti in fase di rifinitura.

Douglas Costa é il giocatore che ha completato il maggior numero di passaggi smarcanti (p90') tra quelli in campo per almeno 90' nelle prime due partite di questa Serie A: 2.11. pic.twitter.com/JkNqXS76V4 — CalcioDatato (@CalcioDatato) September 6, 2019

In queste prime due giornate di Serie A, Douglas Costa è il giocatore del campionato con più passaggi smarcanti ogni 90′. Ben 2,11. Insomma, oltre che rivitalizzato, per il momento il brasiliano è tatticamente indispensabile per i bianconeri.