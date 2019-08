Juve: la crescita di Rabiot negli inserimenti offensivi

Rabiot non ha mai segnato molto, eppure il centrocampista della Juve sta mostrando margini interessanti. Può crescere molto

Rabiot non ha mai avuto grossi numeri offensivi ai tempi del PSG: si spingeva poco in avanti, di conseguenza faceva pochi gol e assist. In questo preseason con la Juve, Rabiot sta invece stupendo sotto questo punto di vista.

Il francese nelle amichevoli dimostra un ottimo cambio di passo, facilità di tiro e cattiveria nell’aggressione dell’area (superiore a quanto ci si aspettava). Un esempio nella slide sopra: Costa attira su di sé l’avversario e libera spazio per il compagno, ecco che quindi Rabiot può inserirsi verso la porta. Vedremo che evoluzione tattica avrà in questa stagione.