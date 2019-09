Juve: la flessibilità che sta dando Sarri alla squadra

Sarri finora sta dando alla Juve più flessibilità tattica di quanto ci si aspettasse. La squadra cambia veste a seconda degli avversari

Su Sarri c’era qualche timore per la sua presunta rigidità, ossia per il fatto che le sue squadre siano un po’ troppo proattive giocando allo stesso identico modo. Invece in queste prime due giornate si è vista una Juve che bene si sta adattando alle caratteristiche degli avversari.

Contro il Parma, per esempio, la Juve faceva lungo attacco consolidato, con Ronaldo molto stretto vicino a Higuain. Contro il Napoli, invece, si attaccava più con verticalizzazioni veloci e un CR7 più defilato per consentire a Matuidi di inserirsi. Insomma, una squadra già piuttosto flessibile.