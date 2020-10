Juve, la Procura di Torino apre un fascicolo sui giocatori che hanno violato l’isolamento fiduciario

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo sui calciatori della Juventus usciti dalla Continassa dopo comunicazione della società

La Procura di Torino ha aperto un fascicolo (senza indagati e senza ipotesi di reato) sulla vicenda dei sette calciatori che hanno lasciato la Continassa dopo la comunicazione della società all’Asl. La Juventus, infatti, aveva subito segnalato il tutto all’autorità sanitaria.

Come riportato dall’ANSA, Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala, Ronaldo, Buffon e Demiral rischiano una multa per aver lasciato il ritiro del J Hotel per raggiungere le case o i ritiri delle Nazionali.