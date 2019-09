Juve, il caso Emre Can apre una crepa: nella giornata di ieri ci sarebbe stato un duro confronto tra Sarri e Paratici

Lo sfogo di Emre Can dopo l’esclusione dalla lista per la Champions League avrebbe aperto una crepa in casa Juve. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, nella giornata di ieri Sarri e Paratici avrebbero avuto un duro confronto.

Alla base, il mancato sfoltimento della rosa sul mercato. La causa che ha portato a un sovraffollamento e alla necessità di procedere con esclusioni di lusso. Emre Can e Mandzukic sono stati i primi, ma ogni partita quest’anno vedrà tanti fuoriclasse costretti ad accomodarsi in panchina…