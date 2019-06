Juve, la maglia pre-gara 2019/20 è rosanero ed è ecologica – FOTO

La Juve ha presentato la maglia pre-gara per la stagione 2019/20: è rosanero ed è ecologica – FOTO

La Juventus ha svelato la maglia pre-partita della stagione 2019/20. La maglia, firmata da Adidas, è rosanero ed è realizzata con un materiale creato da plastica recuperata negli oceani, in collaborazione con Parley for the Oceans.

Il tessuto è leggero e nel colletto troviamo il messaggio “For the Oceans”. La maglia è stata pubblicato sul profilo Instagram del club nel quale troviamo l’attaccante bianconero Kean indossarla.