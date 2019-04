Juve, maglie bianconere di Chiesa e Zaniolo già pronte! – FOTO

La Juventus punta i giovani talenti azzurri in vista dell’estate. Nel frattempo, spuntano le prime maglie di Chiesa e Zaniolo! – FOTO

La Juventus prepara l’assalto a Federico Chiesa e Nicolò Zaniolo. I giocatori di Fiorentina e Roma rappresentano il futuro della Nazionale italiana, e non è un mistero che siano sul taccuino di Fabio Paratici in vista dell’estate. Ma, come già accaduto con Icardi, i venditori ambulanti hanno bruciato le tappe.

Le bancarelle al di fuori dell’Allianz Stadium espongono già le maglie della Juventus con i nomi di Chiesa e Zaniolo, dando per scontato il loro trasferimento in bianconero. Ecco la foto: