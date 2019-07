Juve, Mandragora: «Tornare è un obiettivo primario»

Rolando Mandragora, ex centrocampista del Genoa ora all’Udinese, ha parlato del suo futuro e ha strizzato l’occhio alla Juve

Rolando Mandragora ha lasciato la Juve per firmare con l’Udinese. La Vecchia Signora ha la recompra e il giocatore vorrebbe tornare in bianconero: «Tornare alla Juve? Lavoro tutti i giorni per essere un giocatore importante».

Prosegue Mandragora: «Oggi tutta la mia attenzione è rivolta all’Udinese che ha investito tanto per me, poi normale che ritornare in uno dei club più importanti del mondo sia un obiettivo primario».