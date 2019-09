Juve: Matuidi e l’asimmetria che ha in mente Sarri

La Juve di Sarri è più asimmetrica rispetto al suo Napoli. Tutto ciò dipende soprattutto dai movimenti di Matuidi e Ronaldo

Nella conferenza post Hellas, Sarri ha introdotto un tema interessante. Ossia, la flessibilità che deve tenere la Juve in fase di non possesso. A seconda della situazione, i bianconeri devono sapersi difendere tanto col 433 quanto col 442.

Sarri ha spiegato che quando Ronaldo è al centro, non serve che Matuidi esca sul portatore di palla avversaria. Nel caso il francese si staccasse, si creerebbe un buco a sinistra, di conseguenza l’ex PSG deve rimanere largo in quelle circostanze. Al contrario, è il vertice (Pjanic o Bentancur) che deve andare in pressione.