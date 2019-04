Il difensore della Juventus, ad un anno dal suo gol all’Allianz Stadium da capitano del Milan, torna protagonista, stavolta in negativo

Poco più di un anno fa, era il 31 marzo 2018, il Milan scendeva in campo all’Allianz Stadium contro la Juventus, nel match poi terminato 3-1 per i bianconeri. Quella sera, però, venne ricordata principalmente per il gol del momentaneo pareggio di Leonardo Bonucci, all’epoca capitano del Milan, in risposta al gol di Paulo Dybala che aveva sbloccato le marcature ad inizio match. Molto scalpore aveva fatto in quel frangente l’esultanza sotto la curva bianconera, che molti ancora oggi non gli hanno perdonato.

Oggi, la sfida si ripete, ma questa volta Bonucci, alla fine del primo tempo, è protagonista in negativo della serata. Al minuto 40, il difensore bianconero sbaglia il passaggio in uscita sulla pressione di Bakayoko, che intercetta il pallone e serve subito Piatek. Il bomber rossonero non ha esitazione e con grande freddezza infila un incolpevole Szczesny per l’1-0.