Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Supercoppa contro il Milan

Alla vigilia della sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan, Giorgio Chiellini è intervenuto in conferenza stampa a fianco ad Allegri. Ecco le parole del difensore della Juventus: «Siamo cambiati tanto in due anni. E’ un trofeo a cui teniamo. E’ diverso da viverlo rispetto ad agosto perché arriva a metà stagione. Dobbiamo dimostrare nei fatti quello che siamo. Negli anni passati ne abbiamo lasciati un po’ di questi trofei. Io ero stato qualche anno fa a Riyadh per l’addio al calcio di un portiere saudita. Son contento che questa partita possa essere un motivo in più per l’evoluzione di questo paese e per le donne di cui si è tanto parlato in questo ultimo periodo. Di certo non siamo noi a cambiare il mondo, ma è un nuovo inizio. Che Higuain mi aspetto? E’ un grande attaccante e un grande giocatore a 360°. Aiuta la squadra a giocare a calcio ed è letale. Mi aspetto un Gonzalo voglioso e vorrei fossimo noi a tenerlo a bada. Se incomincia a creare occasioni diventa devastante. Queste partite secche possono esser decise in qualsiasi momento. Conterà molto la testa».

«Cristiano Ronaldo? Come tutti noi viole vincere. Si esalta in queste partite e ci aspettiamo molto da lui. Lo vedo concentrato e voglioso di esser decisivo domani sera. Valutazioni sul governo? Non posso dare valutazioni sul governo, ma posso dire che l’accoglienza nei nostri confronti è stata corretta e cordiale rispetto ad altri paesi. Mi aspetto che il popolo saudita si ricordi di questa manifestazione».

«Noi vogliamo invertire il trend che ci ha visto perdere le ultime due finali di Supercoppa. Sarà difficile, ma vorremmo iniziare il 2019 con un trofeo. Son contento che lo sport abbia aperto le porte a questo sport. Speriamo che tutti i tifosi juventini possano esser contenti della nostra partita domani e di averci qui in questi giorni. Come marcare Cutrone? In area di rigore è molto pericoloso. E’ di energia con un impatto notevole. Davanti all’area è molto decisivo e l’ha dimostrato contro la Sampdoria. Siamo preparati sia ad Higuain da solo che in coppia con Cutrone. Fare un viaggio del genere è stato stancante. Passare dagli 0 gradi di Torino ai 30 di Jeddah è pazzesco. Faremo di tutto per arrivare ad 8 Supercoppe domani».