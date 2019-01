La Juventus decide il match contro il Milan vince il suo primo trofeo con la Juventus e commenta a fine partita l’emozione per la partita

Cristiano Ronaldo decide la Supercoppa contro il Milan e vince il primo trofeo con la Juventus. A fine partita, l’attaccante portoghese è stato intercettato ai microfoni della Rai ai quali ha così dichiarato: «Partita difficile, giocata con un gran caldo qui in Arabia, ma alla fine abbiamo vinto. La sensazione per il primo trofeo? Sono contento, è qualcosa che volevo per iniziare al meglio il 2019. Sono molto felice di aver vinto questo trofeo con la Juventus. Champions? Passo dopo passo, l’obiettivo era iniziare al meglio il 2019. Ora vogliamo vincere tutti i trofei in cui giocheremo. Lo Scudetto? Il campionato è il primo obiettivo della Juve, ma è molto lungo. Vogliamo vincere alla fine della stagione. A chi dedico il gol? Alla mia famiglia, ai miei amici e a tutti quelli che mi amano».