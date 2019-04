A Radio Bianconera, l’indiscrezione la lancia Bortolo Mutti. L’ex allenatore lancia l’ipotesi Gasperini per il dopo Allegri

Bortolo Mutti, ex allenatore di Serie A che può vantare sul curriculum prestigiose panchine tra cui Atalanta, Palermo e Napoli, ha lanciato un ipotesi davvero suggestiva ai microfoni di Radio Bianconera.

Mutti ha infatti designato quello che potrebbe essere l’allenatore ideale della Juventus per la prossima stagione. Queste le sue parole: «A Bergamo sta facendo un grande lavoro, ha costruito una grande squadra con un percorso di crescita. All’Atalanta il tempo c’è, non aveva fretta. Sono contesti diversi. La Juve è qualcosa di molto importante, è chiaro che nel contesto bianconero Gasperini sarebbe un buon sostituto di Allegri. Guardando il percorso lavorativo di Gasperini, sicuramente potrebbe essere uno dei sostituti ideali».

Tuttavia, l’ex allenatore del Napoli non darebbe via Allegri tanto facilmente: «Ci penserei bene prima di perdere uno come Allegri. Guardando attorno non vedo allenatori superiori a lui. Allegri ricalca un po’ il mio modo di vedere il calcio perché nella semplicità c’è la cosa migliore. È uno degli allenatori migliori che abbiamo in Italia».