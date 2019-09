Juve Napoli: gli inserimenti di Matuidi bucano i partenopei

In Juve-Napoli, gli inserimenti di Matuidi hanno fatto la differenza e messo in difficoltà Ancelotti. Grande prova del francese

Blaise Matuidi ha fatto la differenza in Juve-Napoli. Oltre a un generosissimo lavoro senza palla (determinante nel recupero palla che porta al 3-1), il francese è stato protagonista a sorpresa in fase di possesso. Oltre all’assist per Higuain, ha effettuato ben 3 passaggi chiave.

La Juve è stata brava ad attaccare in modo diretto, coi movimenti senza palla del francese determinanti: Ronaldo, partendo largo a sinistra, attirava su di sé Di Lorenzo. Matuidi quindi si infilava nello spazio tra terzino e Manolas. Un esempio nella slide sopra, che rappresenta l’azione del gol: Matuidi si inserisce tra Di Lorenzo e Manolas, servendo poi Higuain.