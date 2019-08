Juve-Napoli, nota della società per la vendita dei biglietti

La Juve ha emanato una nota ufficiale per precisare la situazione relativa alla vendita dei biglietti per la sfida contro il Napoli

Con un comunicato ufficiale, la Juve fa chiarezza sulla questione dei biglietti per Juve-Napoli, che non sono in vendita per residenti e nati in Campania. La Questura di Torino, attraverso una nota, aveva fatto sapere di non condividere la scelta di negare ai nati in Campania di assistere alla sfida, ma il club ha risposto così, allegando anche un’email inviata il 4 agosto.

LA NOTA – «Juventus Football Club precisa che le restrizioni di vendita dei biglietti per la partita Juventus-Napoli del 31 agosto, pubblicate sul sito della società nella mattinata di ieri, sono state comunicate, tramite Posta Elettronica Certificata, agli uffici competenti in data 4 agosto alle ore 16.

Le modalità di vendita dei tagliandi potrebbero subire variazioni, anche sostanziali, solamente a seguito delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che non si è ancora riunito. Di seguito il documento trasmesso in data 4 agosto».