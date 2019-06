Juve, Nedved incontra Raiola: pressing per Pogba e De Ligt

Faccia a faccia di mercato tra Pavel Nedved e Mino Raiola: sul piatto ci sono il futuro di Paul Pogba e Matthijs De Ligt

I due grandi sogni del mercato estivo della Juve corrispondono ai nomi di Paul Pogba e Matthijs de Ligt. I bianconeri non hanno alcuna intenzione di alzare bandiera bianca già a giugno e proveranno in tutti i modi a portarne almeno uno a Torino.

Proprio per questo, come riportato da ‘Tuttosport‘, Pavel Nedved è volato a Montecarlo per parlare con il suo amico Mino Raiola, agente dei due giocatori. Il dirigente ceco voleva sapere se vi fossero ancora margini di inserimento per De Ligt. E ci sono. Il Psg è avanti ma l’affare non è ancora chiuso. Allo stato attuale delle cose, un colpo escluderebbe l’altro per ovvi motivi economici: se la Juventus dovesse agguantare il sogno De Ligt, sfumerebbe parallelamente il ritorno di Paul Pogba a centrocampo.