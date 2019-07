Juve, nuovi affari con Raiola: Matuidi e Kean possono partire

La Juventus ora pensa alle cessioni. Blaise Matuidi e Moise Kean possono lasciare il club bianconero: le ultimissime

La Juve, dopo l’arrivo di De Ligt, si concentra sulle uscite. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club bianconero potrebbe cedere Moise Kean e Blaise Matuidi, entrambi assistiti da Raiola.

Sulla punta c’è l’Everton ma anche Arsenal e Barcellona (i blaugrana lo girerebbero al Siviglia) e la Juve spera in una cessione per 25-30 milioni e mantenere poi un canale preferenziale per il futuro. Stessa valutazione per Matuidi che piace al Monaco.