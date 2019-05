Agnelli annuncia: «Nuova casa per Juventus Women e Under 23»

Juve, il presidente Agnelli ha lanciato ieri in conferenza stampa l’idea di un nuovo stadio: ecco dove potrebbe sorgere

Tra tanti temi ed altrettanti sentimenti che hanno caratterizzato la conferenza stampa del presidente Agnelli e dell’ormai quasi ex tecnico Allegri, c’è uno scenario che in casa Juve non può passare in secondo piano. Quello legato alla costruzione di un nuovo stadio. Poi nemmeno un’idea campata per aria, visto che è stato lo stesso numero uno bianconero a farne precisa menzione davanti alle telecamere.

Quando, in particolare, si è concentrato sui – tanti – aspetti in cui il club vanta un ruolo da apripista a livello nazionale. «Abbiamo grandi progetti con le Women e con l’Under 23, per cui stiamo pensando ad una casa. Un impianto idoneo per non avere queste realtà dislocate a Vinovo o ad Alessandria». L’ipotesi più credibile, al momento, è quella di una nuova struttura che possa sorgere al posto dell’ex PalaStampa, proprio all’interno dell’area della Continassa.