Presente all’evento di Football Leader, a Napoli, Fabio Paratici ha rilasciato importanti dichiarazioni sul nuovo allenatore della Juve

(dal nostro inviato Andrea De Falco) – Fabio Paratici è a Napoli e stasera riceverà il premio per il Football Leader. Il direttore sportivo della Juve ha parlato in zona mista con i tanti giornalisti presenti. Inevitabili le domande sul nuovo allenatore bianconero, argomento caldissimo in casa Juve. Di seguito le sue dichiarazioni.

NUOVO ALLENATORE – «Abbiamo le idee molto chiare e stiamo lavorando. Ci vuole un attimo di tempo, abbiamo un range di allenatori non c’è solo un nome. Quanto tempo ci vorrà? Non c’è un time limit, stiamo lavorando in maniera molto tranquilla».

RONALDO – «Cristiano Ronaldo ha fatto un’altra stagione straordinaria. Ha portato a tutto il calcio italiano un nuovo entusiasmo e per questo riguardo il presidente Agnelli che ci ha regalato la possibilità di vedere il miglior giocatore al mondo ogni domenica».

MERCATO – «Quando arriverà il nuovo allenatore faremo con lui le valutazioni necessarie, sia sui nostri giocatori che su quelli che verranno. Per ora non mi posso sbilanciare».