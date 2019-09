Juve: Pjanic e le sue qualità nell’intercetto

Pjanic per la Juve è determinante anche in fase difensiva. Possiede doti sottovalutate nell’anticipo, lavora bene sulle linee di passaggio

Sarri nella sua conferenza di presentazione disse che voleva ritenere Pjanic cruciale nella sua nuova Juve. Oltre alla centralità nella fase possesso, il bosniaco è prezioso nella tenuta difensiva della squadra. Non è vistoso nei suoi interventi, eppure è un eccellente recuperatore di palloni.

In particolare, l’ex Roma è molto bravo nell’anticipo, lavora bene sulle linee di passaggio. Basti pensare che è il primo centrocampista della Serie A per intercetti: 2.4 ogni 90′, quarto in assoluto del campionato.