Juventus Primavera, Baldini promuove Frederiksen: «È da alti livelli»

Il tecnico della Juventus Primavera Baldini incorona Frederiksen, distintosi contro il Napoli. Ecco le sue parole

Al termine del confronto con il Napoli, il tecnico della Juventus Primavera, Francesco Baldini, ha fatto i complimenti ai suoi ragazzi.

In particolare, l’allenatore ha speso parole al miele su due giocatori:«Sono contento per Markovic, ha preso il posto da titolare in un momento non semplice. E poi un orgoglio per tutti è quello di aver fatto capire a Frederiksen che può fare il calciatore ad alti livelli se si impegna come oggi».